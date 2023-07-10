的士業界指「易通行」司機卡無扣錢礙「對數」　羅淑佩：正開發的士司機專用APP (11:37)

香港的士小巴商總會理事長周國強在商台節目表示，其現時管理約700輛的士，前日有195架次在通過隧道時，「易通行」未有扣款，現時安排兩名員工專門負責「對數」，憂紅隧於本月23日實施「易通行」後情况加劇，擔心要再用更多人手「對數」。

羅淑佩則回應稱，現時實施「易通行」的三條隧道每日約有3萬架次的士，不確定周國強提及的195架次佔整體的比重，亦形容的士是「比較容易遇到問題」，而非「易通行」有問題。她又說，署方上個月已提供通用的Excel試算表讓車主或車行了解司機的繳費情况，亦正開發專屬的士司機的手機應用程式，司機可透過此應用程式繳費。羅亦提醒，若某輛車持續出現未能扣費的情况，不排除司機卡有品質問題，可交由營運商處理。

羅亦表示，運輸及物流局建議修例改善的士服務，周三將提交立法會首讀，其中一項建議包括引入車隊制，並規定的士車隊推行電子化管理，方便打理人知道司機位置、乘客等待時間，平台亦可處理投訴。她坦言，車隊成立之初，未必全港所有的士皆加入，期望透過建立品牌，吸引更多的士加入。