文錦渡口岸路面沉降暫停通關 跨境貨車需改用其他口岸 (00:38)

深圳市人民政府口岸辦昨晚10時半發出公告，指昨傍晚6時，文錦渡口岸入境通關現場出現地面沉降，存在安全風險；為確保入境車輛安全，經省有關部門同意，暫停文錦渡口岸入境客、貨車通關業務，原經文錦渡口岸入境的車輛可從深圳其他口岸入境，出、入境旅客從其他口岸通行，又指相關單位已啟動應急處置預案，抓緊搶修；恢復通關時間待搶修完成後及時公告。

據網上流傳、相信由在旁駕駛經過的司機或乘客拍攝的照片所見，口岸其中3條通道前面有路面下陷，連指示牌亦跟隨跌入坑洞，下陷位置再前一點，有兩大片劃有黃格綫的路面石屎拱起，連帶附近地面佈滿大大小小的石屎塊，整個受影響面積頗大。

港粵運輸司機從業員協會會務副主任鄧志偉說，收到通知因為路陷，文錦渡口岸要暫停使用。鄧說事件對貨運業影響不算太大，指現時文錦渡主要是運送活豬、蔬菜跨境貨車使用，司機可轉用鄰近的蓮塘/香園圍口岸。他指未聞業界說口岸之前有異樣，業界說昨路面有些凹陷，部分路面谷起。