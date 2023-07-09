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調查指逾7成基層受訪者未能負擔定期口腔檢查　社協促設牙科護理券 (15:34)

香港社區組織協會、香港老人權益聯盟及長期病患者關注醫療改革聯席調查發現，有逾7成基層受訪者因未能負擔費用，沒有定期接受口腔檢查；而8成受訪者在過去一年曾出現牙痛、蛀牙及牙齦出血，過半人更有牙齒鬆動問題，卻僅不到3成的基層中高齡市民及四成殘疾人士向牙醫求診。

3個組織於今年3月至6月以電話及網上問卷，訪問132位45歲至64歲的基層中高齡市民，及74位殘疾人士，了解弱勢社群口腔健康現況及反映服務需要。調查發現，大部份人士因不知相關服務或籌數有限，選擇忍耐牙痛或自行處理；亦有約4成受訪殘疾人士指因輪椅出入診症室有困難、照顧者沒有時間及交通接送等問題而無求醫。

中高齡人士陳太被牙齒問題困擾8年，她表示需要長時間照顧於2015年中風的丈夫，卻於同年發現自己牙齒出現問題，因經濟困難而無法持續治療，自己亦不重視牙齒健康，僅買牙膏或消炎藥止痛，近年卻發現有10隻嚴重蛀牙，「上下左右都要剝牙，食嘢都幾麻煩」。

殘疾人士余先生需要輪椅輔助出入，他表示因無障礙設施不足，難以進入或於診所內移動，亦有不少醫院設於山上，輪椅有好幾次險由山頂滾落山腳，故冀有一站式服務。

社區組織幹事連瑋翹指，基層中高齡及殘疾人士成為「受忽視的一群」，口腔健康比長者更差，政府應於康健中心加入口腔檢查、為45歲以上人士設1000元牙科護理券、放寬關愛基金牙科項目年齡限制及設立無障礙診所。

相關字詞﹕編輯推介 牙科檢查 香港社區組織協會 口腔檢查

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