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葉劉淑儀指運送食品助在逃人士辦茶會或違法　如商戶明知有風險不要自稱「黃圈」　 (13:18)

國安處早前拘捕5名前眾志成員，涉透過營運「Mee懲罰師」平台支援羅冠聰，被問及國安處行動是否打擊「黃色經濟圈」，行會召集人葉劉淑儀表示，相信行動不單止針對「黃色經濟圈」，認為還有其他活動將資金匯到外國。她說知道有在逃人士活躍海外，在一些港人聚居地方辦茶會，「表面就好似港式茶會，其實就繼續做洗腦、迷惑工作」，拉攏當地國會議員，譴責及制裁中國。她認為，如本港有人運送食品支援在逃人士辦茶會都有機會違法，所以警方需要徹查和截斷有關活動。她指，餐廳是否「做得住」並非單靠政治立場，認為商戶如明知有風險就不要自稱「黃色經濟圈」。

國安處通緝8名身在海外的民主派及社運人士，葉劉淑儀今（9日）於無綫節目《講清講楚》表示，政府知道外國未必會協助拘捕，加上多國已中止與本港的移交逃犯協定，認為國安處高調通緝8人最重要目的是向外國示警，以及警惕親友。她說，相信親友與8名被通緝者有一般聯絡無問題，但以資金協助就「好有麻煩」，有機會被視為同謀及可能會捲入不必要的法律旋渦。

政府強調《基本法》23條最遲明年一定立法，葉劉淑儀於節目完結後見傳媒時，被問及會否擔心23條立法後影響自由，她重申落實23條是政府的憲制責任，指現在很多外國所謂民主國家都不斷以國安先行，收緊國安法例及增加新罪行，「在外國生活很多自由都會受限制，我相信聰明的香港人都會明白。」

被問到有否需要留待明年台灣大選後才立法，葉劉淑儀指，本港為23條立法並非新鮮事，認為對台灣大選影響不大，因為大選始終要看當地選舉氣氛、議題和候選人表現等，相信保安局已研究一段時間。另外，對於23條應否與內地有關法律看齊，葉劉淑儀回應指，如23條有需要與內地看齊，將內地有關法律加入《基本法》附件三即可，但中央並沒有這樣做，因23條已列明港府需自行立法。

對於特首李家超早前指，若新聞行業有自我規律和行業操守，令「假新聞」問題可控及不嚴重，就不希望用立法手段處理。葉劉淑儀表示，反修例事件期間出現大量「假新聞」，影響政府管治威信，認為現時出現「假新聞」情況已大幅減少，強調《港區國安法》第43條實施細則已列明警務處長如有合理懷疑，可在保安局長批准下，要求移除在電子平台發布的危害國家安全的信息。

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