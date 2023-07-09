孫東：本港有嚴格法制規管數據出境　籲市民毋須擔心 (12:27)

孫東於商台《政好星期天》中表示，在國際形勢十分敏感下，內地現正實施較嚴格的數據出境政策，以往本港可取得的銀行、醫療數據，現時都未能獲得。他形容，未來「數據就是黃金」，在新措施下，香港可以成為數不多、匯聚國內海外數據資源的國際數據港，有助吸引內地及海外的企業來港。

不過，孫東亦指出，由於內地提供的數據屬敏感資料，當局要保障數據來港後的安全，確保不會流到其他地方，指日後或會通過較強的行政手段，確保數據安全有效地在港應用，資訊科技總監辦公室正疏理本港相關法例。

另外，孫東又說香港社會復常以來，創科發展及生態有很好的提升，其中本港早前於《2023年全球初創生態系統報告》新興初創生態系統類別排名全球第2，結果令人喜出望外，證明香港有好的創科土壤，相信日後在有方向、政策到位及社會團結下，可取得更好成績。 他又稱，政府過去一年就建設智慧城市推出不同政策，主動提到有意見批評本港電子支付系統發展不及內地，政府下一步會重點解決，希望未來一至兩年有好成績。