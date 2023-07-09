明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄧竟成：繼續以科學化方式培訓精英運動員 (12:39)

新任香港體育學院主席鄧竟成於今年4月1日上任，被問到之後有何計劃，他說，體院本來已有好好的發展計劃，會繼續以科學為本、以運動員為中心作培訓，確保現有規劃可以持之以恆地推進。他提到體院新大樓將於2024年落成，屆時可安排更多新設施，研究運動醫學及科學等，並以科學化方式，培訓運動員的體能及營養等。

鄧竟成今早於商台《政好星期天》中表示，上任至今馬不停蹄地做了很多功夫，包括與職員會面，了解體院的工作安排；亦與文化體育及旅遊局、體育專員、港協暨奧委會等會面，大家一致希望將本港精英運動不斷發展。他提到，體院幫助精英運動員雙軌發展，包括提供彈性上學安排，強調現時不再是「讀唔到書去做運動員」，又稱體院重視運動員退役安排，包括協助他們進行生涯規劃，發展興趣。

對於有意見認為本港體育發展慢，要事隔四分一世紀才再次於奧運獲得金牌，鄧竟成說，為香港運動員感到很驕傲，指出有三分二參與奧運的國家從未拿過獎牌，香港作為特別行政區，人口只得700多萬，但有這麼多精英運動員可以參加高水平賽事，並取得好成績，是十分值得驕傲。 

另外，啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件日前運抵香港，身兼啟德體育園總監（策略發展）的鄧竟成說，現時體育園工作按既定時序推進，有信心明年底可竣工，日後可提供大型綜合場地，亦可安排活動讓精英運動員與市民接觸，加強與社會的連結。

相關字詞﹕編輯推介 精英運動員 體育 體院 鄧竟成 啟德體育園

上 / 下一篇新聞