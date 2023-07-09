鄧竟成：繼續以科學化方式培訓精英運動員 (12:39)

鄧竟成今早於商台《政好星期天》中表示，上任至今馬不停蹄地做了很多功夫，包括與職員會面，了解體院的工作安排；亦與文化體育及旅遊局、體育專員、港協暨奧委會等會面，大家一致希望將本港精英運動不斷發展。他提到，體院幫助精英運動員雙軌發展，包括提供彈性上學安排，強調現時不再是「讀唔到書去做運動員」，又稱體院重視運動員退役安排，包括協助他們進行生涯規劃，發展興趣。

對於有意見認為本港體育發展慢，要事隔四分一世紀才再次於奧運獲得金牌，鄧竟成說，為香港運動員感到很驕傲，指出有三分二參與奧運的國家從未拿過獎牌，香港作為特別行政區，人口只得700多萬，但有這麼多精英運動員可以參加高水平賽事，並取得好成績，是十分值得驕傲。

另外，啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件日前運抵香港，身兼啟德體育園總監（策略發展）的鄧竟成說，現時體育園工作按既定時序推進，有信心明年底可竣工，日後可提供大型綜合場地，亦可安排活動讓精英運動員與市民接觸，加強與社會的連結。