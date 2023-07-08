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前新界政務署署長許舒逝世 終年92歲 (22:41)

前新界政務署署長許舒（James W. Hayes）於澳洲悉尼時間7月6日與世長辭，享年92歲。許舒早於1956年來港，為前香港政府的「官學生」，並在港擔任公務員達32年，其中近半時間於新界地區服務，至1988年退休時任職「新界政務署署長」一職。

許舒為少數懂得說廣東話及重視中國傳統和地方文化的官員，並於1975至1982年間，擔任荃灣區的「理民官兼市鎮專員」，協助發展當時包括青衣區及葵涌區的荃灣新市鎮。由於葵青區於1986年劃分出來，當時的安置工作變得複雜，並需涉及原居民及居於寮屋的移民，許舒其中一個職責為協助居民搬遷。

為答謝許舒的幫助，當時曾接受搬遷的荃灣居民，於1982年許舒調職之時，亦將許舒的名字刻在村口牌樓上，成為村名的題字人，以答謝許對他們幫忙；同時荃灣社區其後贈予許舒「荃灣第一榮譽市民」的榮譽。

除公職外，許舒於亦曾出版著作《新界百年史》及《蒼海桑田話荃灣》等。他同時為著名的史料收集和收藏家，其搜羅的地方文獻大部分存放在史丹佛大學的胡佛圖書館。

保育團體「香港探古」形容，許舒為殖民地政府中極少數研究歷史的官員，同時著重記載鮮為人知的新界史。團體又指，當時為發展水塘及新市鎮，不少鄉村為要求搬遷，幸的許舒及其他官員的幫助下，才獲得適當的賠償及安置，社會亦由農業走向現代化。

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