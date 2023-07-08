政府：律政司就沙中線違規刑罰提覆核 警方續查「不排除日後會有進一步檢控」 (18:38)

事隔逾一週，政府發言人今終指，屋宇署經徵詢律政司意見後，律政司已就有關刑罰向裁判法院提出覆核，屋宇署亦將轉介有關個案予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。發言人又補充，沙中線項目的調查和檢控工作仍在進行中，警方正繼續相關的刑事調查，不排除日後會有進一步檢控。

此外，政府發言人同時指出，「對有不熟識檢控工作的人士，一再罔顧事實作出失實指控，並對獨立調查委員會作出無理攻擊，誤導公眾，政府必須直斥其非，以正視聽」。

翻查資料，「中科監察」主席潘焯鴻及實政圓桌立法會議員田北辰上月曾在電台節目評論沙中線案件，政府於當日已發稿批評個別人士的相關言論「無中生有和不負責任」，重申檢控決定必須基於所有可接納的證據和適用法律，任何人均「不應憑空妄斷，作出失實、不公和不負責任的言論」。至於有言論稱「政府可能不再跟進沙中線工程質量事件」，政府發言人當時更強調「全無事實根據，居心叵測」，政府一定「直斥其非，以正視聽」，「任何試圖揑造事實抹黑政府的行為，不會得逞」。