Meta：首季全球刪4.26億個fb假帳號 (16:34)

香港報業評議會為期兩年的「與中學生和老師談新聞」傳媒資訊素養教育活動，今（8日）舉行總結儀式，譚雋蘭在活動上提到Meta設事實核查三步曲，包括「移除、減少、通知」，當中「移除」由Meta負責，她舉例指疫下有人訛稱吃某藥可立即康復，公司可刪除facebook的假資訊。

至於「減少、通知」，譚雋蘭指，Meta和第三方平台會合作處理本港事實查核事宜，分別是法新社和「Factcheck Lab 事實查核實驗室」。她說，「減少」即Meta可減少向用戶派放不實資訊帖文，「通知」即Meta可在facebook懷疑不實帖文上貼告示，提醒其他用家該內容或涉不實。

被問用戶或擔心該三步曲限制言論自由，譚雋蘭說，Meta讓用戶自由發言的同時，也有責任提供安全環境；又稱加上老師、社工等持分者都向Meta施壓，指有網絡欺凌等情況出現並支持要處理相關個案。

報評會主席彭韻僖說，已獲優質教育基金再批撥款，未來兩年將到50間中小學做傳媒及資訊素養教育；該會亦研究與懲教署合作，為在囚青少年提供資訊素養教育活動的可行性。