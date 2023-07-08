工聯會：裝修噪音規管修例須考慮業界實際運作 (14:15)

根據署方今年二月提交立法會文件，建議禁止在住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機，使用 10 公斤或以下的需要預先呈報並繳交 500 元，准許作業時間為非星期六、日及公眾假日上午 9 時至下午 6 時，第一次呈報申請的有效期為兩個月，准許作業日數為連續5個工作天，每天最多3小時，其後每次呈報申請有效期為一個月，准許作業日數為連續2個工作天。

工會早前在業界收集逾300份問卷，受訪者為逾九成從事機電行業6年或以上及8成持有電工牌人士，逾九成半表示使用撞擊式破碎機的時間限制將會影響工程進度和成本，只有六成半表示了解修訂條例內容，逾九成半不願意支付呈報費，以及九成對自費購買「寧靜裝修設備」表示抗拒。

被問到業界可接受的准許作業時限，香港氣體及燃料業從業員協會理事長溫志強表示，最理想的做法是因應每個工程所需要的時間作申請，並認為政策制定者應該對行業有深入理解。

環保署於2021年推出「寧靜裝修先導計劃」，向業界借出數百件寧靜工具供給不同類型的裝修工序。議員梁子穎指寧靜工具價格高昂，舉例政府介紹的「手提開孔機」價格高達2萬元，比兩千元的傳統鑽孔機貴十倍，惟政府從未提出過會資助業界，也擔心租借計劃會供不應求，損害賠償責任亦不明確。他更指，寧靜工具的靜音效果不顯著，「人哋覺得嘈到就喺嘈到，唔會覺得低一兩個分貝就會舒服咗」。