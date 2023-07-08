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妹3歲被要求口交 10歲邀共浴 前年抑鬱自殘揭發 兄認罪押後10月底判刑 (13:48)

案發時約10歲的男生叫3歲胞妹入房，要求她替自己口交，又觸摸她私處，7至8年後該男生再邀請胞妹共浴並非禮她，直至胞妹前年因抑鬱而自殘才揭發。他今（8日）在區域法院承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作嚴重猥褻行為罪，續准保釋至10月30日判刑，其間法庭會索取社會服務令、感化、心理和精神科報告。

案情指，首罪發生於事主X 3歲時，被告Y.L.P（現年22歲）叫X入睡房，著X替他口交。X感到驚恐但照辦，被告勃起並在X手掌射精，被告又從後用手指搓弄X的陰道外圍。次罪發生於X 10歲時，被告提出與X一同洗澡，他坐在浴室坐廁上叫X替自己手淫，被告並射精，又在洗澡時摸X胸部和私處。兩罪皆發生於二人父母不在家時。

及至2021年11月1日，X因情緒抑鬱和自殘行為被送往醫院接受精神治療，翌月她向醫生透露曾多次遭被告性侵。被告被捕後在警誡下承認「因為我當時對女性好奇，所以先對阿妹做依啲嘢。」他在錄影會面中進一步稱，他年約10歲時首次接觸成人影片，想找一個人模仿影片中男女的行為，於是叫X觸摸他陰莖和口交。

至於次罪，當時他年約17至18歲，朋友之間會討論性和妓女的話題，引起其性好奇。被告坦承缺乏自信，曾表白遭拒，遂想到與X洗澡。X曾表明拒絕，但在被告懇求下最終答應。

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