妹3歲被要求口交 10歲邀共浴 前年抑鬱自殘揭發 兄認罪押後10月底判刑 (13:48)

案情指，首罪發生於事主X 3歲時，被告Y.L.P（現年22歲）叫X入睡房，著X替他口交。X感到驚恐但照辦，被告勃起並在X手掌射精，被告又從後用手指搓弄X的陰道外圍。次罪發生於X 10歲時，被告提出與X一同洗澡，他坐在浴室坐廁上叫X替自己手淫，被告並射精，又在洗澡時摸X胸部和私處。兩罪皆發生於二人父母不在家時。

及至2021年11月1日，X因情緒抑鬱和自殘行為被送往醫院接受精神治療，翌月她向醫生透露曾多次遭被告性侵。被告被捕後在警誡下承認「因為我當時對女性好奇，所以先對阿妹做依啲嘢。」他在錄影會面中進一步稱，他年約10歲時首次接觸成人影片，想找一個人模仿影片中男女的行為，於是叫X觸摸他陰莖和口交。

至於次罪，當時他年約17至18歲，朋友之間會討論性和妓女的話題，引起其性好奇。被告坦承缺乏自信，曾表白遭拒，遂想到與X洗澡。X曾表明拒絕，但在被告懇求下最終答應。