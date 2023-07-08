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電動車尖沙嘴撞兩的士　司機自稱「大哥」　佯稱賠償後驅車逃去再「自炒」 (11:23)

凌晨4時許，尖沙嘴一輛Tesla電動車在金巴利道先後撞向兩輛的士後不顧而去，再在柯士甸道自炒撞壆，司機及後棄車逃去。事件中無人受傷，警方正追緝Tesla司機。

該輛Tesla電動車原停泊加拿分道和金巴利道交界，當一輛的士沿金巴利道駛至時，Tesla突然開車，撞到的士左邊泵把。Tesla司機一度下車，稱願意賠償，惟當的士司機上車欲駛至一旁時再商討時，Tesla司機驅車逃離現場，並再撞到另一輛混能的士。Tesla駛至近柯士甸道時，再「自炒」撞向花槽石壆，司機下車逃去。警方及消防接報到場，一度擔心Tesla車內有危險物品，並打破車窗調查。

最先捱撞的士司機周生（68歲）表示，40多歲Tesla司機下車時「笑笑口」，並搭膊頭自稱為「呢條街嘅大哥⋯⋯話呢條街係佢睇嘅」。周稱當時向對方表示「你咁威呀，都唔敢要你多，賠返1000蚊我算，你睇還你睇，我都要交代」，他指對方本身先稱「好呀好呀」，建議的士先倒車。周認為「邊有人為1000蚊走」，故打算倒車，豈料對方突然上車，立即「飆出去，踩到好行，撞埋嗰架的士」，稱駕駛的士10多年來都未遇過類似事件。

至於另一輛混能的士的51歲司機則被揭發欠交罰款，被警方帶署扣查。

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