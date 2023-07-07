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抑鬱聾啞漢出院一日後墮樓案　因疫情擔心交叉感染　葵涌醫院醫生無即時安排手語翻譯 (20:17)

　

患抑鬱症的58歲聾啞男子，2020年4月入住葵涌醫院約兩星期後，出院翌日後墮樓身亡，死因研訊今於（7日）續審。事主主診精神科醫生供稱，事主由手語翻譯員陪同入院，經評估後，自殺風險達7分，屬中度。她指，從事主入院的第一日已有打算找手語翻譯員，但一直無行事。她解釋，以往會為聾啞病人安排手語翻譯，惟當時疫情剛開始，有太多未知之數且病毒致命，擔心手語翻譯員會交叉感染，無法頻繁作相關安排。

事主鍾志強於2020年5月7日在其居住的葵盛東邨一大廈墮樓身亡，終年58歲。事發時陪同事主求診的手語翻譯員陳國勇表示，事主曾經表達已失眠10天，覺得「眼光光，好辛苦」，亦提及掛念亡妻，「想打開個窗跳落去」。該手語翻譯員又指，事主的書寫能力不高，難以理解艱深的字眼，只能夠以簡短字句表達意思。

時任瑪嘉烈醫院急症室醫生張立援作供稱，當日透過醫管局系統，知悉事主於2009年有妄想症病史。根據門診記錄，事主感覺情緒低落，並有自殺念頭，與系統紀錄脗合，加上事主其後自願入住葵涌醫院。張提及，事主曾稱見到有人在家中行走，惟手語翻譯員認為較難表達事主的意思。

現任葵涌醫院副顧問醫生鄭美琪供稱，事發時為精神科專科醫生。她指，過去醫療記錄顯示事主能用簡單文字溝通。事主入院翌日，即2020年4月22日，鄭曾有致電予事主女兒，惟電話號碼錯誤。到4月24日，鄭與事主女兒取得聯絡，但當時只有問及事主的壓力來源及是否有自殺傾向，但未有詢問手語翻譯員安排。

鄭供稱，事主多次表達想上班而要出院。故在4月27日致電女兒稱，事主最快可在29日出院。她指，決定是「衡量病人自殺風險同出院要求」。4月29日，鄭曾參與跨部門會議討論事主出院事宜，惟在事主妹妹強烈反對下暫緩決定，並要求院方安排手語翻譯服務。鄭指，本來已有安排手語翻譯的打算，「咁啱阿妹有呢個要求，我就搵醫管局翻譯員」。到5月5日，院方安排醫管局翻譯員。鄭供稱，事主出院時沒有遲緩情況及明顯自殺風險，也明白覆診安排。聆訊下周一(10日)續。

相關字詞﹕法庭；編輯推介 手語；精神科

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