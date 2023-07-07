城規會公布地積比轉移新規劃指引 規劃署2025年將檢討機制 (20:22)

規劃署指，地積比率轉移機制容許把「輸出地盤」的准許總樓面面積，透過提出規劃申請放寬「接收地盤」在有關分區計劃大綱圖所准許的地積比率／總樓面面積限制，轉移至位於同一分區計劃大綱圖上的「接收地盤」，上限為「接收地盤」准許總樓面面積的30% 。進行地積比率轉移時，亦容許住用及非住用總樓面面積互換。

城規會強調，申請人須證明涉及「輸出地盤」及「接收地盤」的發展計劃能夠在整體上提供規劃增益，以作為支持「接收地盤」增加發展密度的理據，並須證明計劃的技術可行性。

規劃署又指，將於2025年就機制進行檢討，以優化計劃的運作細節，該檢討會考慮市建局現正分別為深水埗及荃灣開展的市區重整研究的建議。