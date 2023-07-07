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城規會公布地積比轉移新規劃指引 規劃署2025年將檢討機制 (20:22)

市建局2021年向立法會提交油麻地和旺角兩區重建方案，並擬推出新規劃工具，包括提出地積比轉移以增加重建潛力。規劃署上月中向城規會提交文件，建議就地積比轉移設立機制，並以油旺重建為試點，日後申請人可將地積比率，由「送出地盤」（Sending site）轉移至「接收地盤」（Receiving site），令後者地積比可放寬30%。城規會今日公布，「擬作地積比率轉移而按照《城市規劃條例》（條例）第16條提出的規劃申請」即時生效。

規劃署指，地積比率轉移機制容許把「輸出地盤」的准許總樓面面積，透過提出規劃申請放寬「接收地盤」在有關分區計劃大綱圖所准許的地積比率／總樓面面積限制，轉移至位於同一分區計劃大綱圖上的「接收地盤」，上限為「接收地盤」准許總樓面面積的30% 。進行地積比率轉移時，亦容許住用及非住用總樓面面積互換。

城規會強調，申請人須證明涉及「輸出地盤」及「接收地盤」的發展計劃能夠在整體上提供規劃增益，以作為支持「接收地盤」增加發展密度的理據，並須證明計劃的技術可行性。

 

規劃署又指，將於2025年就機制進行檢討，以優化計劃的運作細節，該檢討會考慮市建局現正分別為深水埗及荃灣開展的市區重整研究的建議。

 

 

相關字詞﹕城規會；地積比轉移

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