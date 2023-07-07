酒店散工藏武罪脫　律政司提上訴得直須重審 (18:23)

答辯人是李煒健（案發時22歲）。原審裁判官林子勤在2020年8月，接納被告李煒健透過Telegram提到害怕在連儂牆遭襲擊，認為可使用涉案的物品抵擋，沒有說他有意傷人，因此裁定無罪。

法官張慧玲於判辭指，答辯人明知他會與其他人守衛「連儂牆」，預期會與他人發生暴力衝突，包括被「白衫人」打，但證據並不顯示他受到即時威脅。加上短身士巴拿不足以抵禦刀、棍之類的武器，故認為答辯人管有士巴拿不是用作自衛。

判辭續指，答辯人的背囊內有頭盔、護目鏡及過濾面罩等物，並向警員解釋物品用於警民衝突時保護自身，而示威者常見物品作為環境證據，有助推敲管有涉案武器的意圖，但原審裁判官無充分考慮涉案物品，加上處理答辯人警誡下的開脫陳詞時，無充分考慮客觀事實不支持其「自衛」說法，亦無仔細考慮其入罪陳述，故裁定原審裁判官在法律上犯錯。