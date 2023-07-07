巴裔漢謀殺罪脫指警方惡意檢控兼索償　官指檢控合理裁定敗訴 (18:24)

原告為Khan Asaf Nawaz，被告為警務處長。法官高勁修在判辭指，證據顯示原告因死者向上級投訴他遲到而記恨，其餘3人原本不認識死者，與死者的聯繫僅限於原告對其恨意，原告為4名被告中唯一具意圖傷害對方的人。且原告事發前有疑似視察的舉動，種種跡象都令謹慎的局外者相信原告涉案，他不一定要身處案發現場。

原告又在本案審訊中、即事發逾7年才首次提出不認識死者，說法令人起疑。另外，原告懷疑警方拘捕他是想向他施壓，迫使他透露更多案情，惟法官指此部分欠缺實證支持。原告2016年2月被捕，同年8月獲釋，但他於6月前一直無作保釋申請，直至7月19日於原訟庭申請保釋被拒，其羈押有法律授權。

翻查資料，原告2016年某日上班遲到遭死者舉報，其兩名孖生胞弟為報復，於同年情人節晚上，不斷腳踢及掌摑死者，令他多處受傷不治。原告的孖生胞弟及一名負責「睇水」的同鄉承認一項誤殺罪，被判5至10年監禁。原告2018年入稟區院，指他因還押而蒙受巨大損失。