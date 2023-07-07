廉署調查主任等4人認於大帽山危險駕駛　一人罰款三人候判 (17:57)

被告依次為廉署調查主任林志成（38歲）、地產代理羅俊明（46歲）、健身教練李君宇（40歲）、香港快運人事顧問陳頌南（43歲）。承認3罪的李君宇獲判罰款3300元，其餘3人押後判刑。

辯方求情指，首被告無案底或罰款紀錄，案發前1個月因岳父離世感悲痛，在處理其身後事後，相約朋友兜風散心，其間「一時愚蠢」犯案，倖然沒有車輛受影響，又指案件獲廣泛報道，帶來一定壓力；被告在廉署曾因調查一宗刑事案時出色獲頒嘉許狀，若判監將嚴重影響其事業。

至於其餘3人，辯方提到次被告是香港保齡球隊員，球隊為港增光；承認無牌駕駛第三被告則解釋，他忘記交續牌費，案發時不知車牌早在2021年2月過期；第四被告則辯稱當時看到沒其他車才倒頭行駛，他已知錯。

各被告承認案情指，去年2月12日凌晨五時許，警方於八鄉荃錦公路一帶反賽車行動，發現4輛車由英雄亭列隊沿荃錦公路駛往石崗方向，再於雷公田村外的避車處折返英雄亭，4車緊貼行駛兩圈，隨後遭警方截停；林有2次未有駛入避車處便掉頭，車速一度達每小時106公里，而荃錦公路的車速限制是每小時50公里。其餘部分車輛騎搭雙白線10至13次，車身曾進入相反方向的行車線。