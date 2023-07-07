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批教資會研資局只派錢欠監管造就「暴大」　吳秋北指體系「喪權辱國」促檢討 (16:28)

立法會教育事務委員會討論教資會、研資局的組成及撥款機制，以及各資助大學的管治等。有議員質疑教資會及研資局的非本地委員來自英語國家，變得「英美化」，亦有議員批評研資局及教資會「只派錢，欠監管」，造就「暴大」等大學管治問題，質疑現有體系「喪權辱國」。教育局長蔡若蓮表示，委任委員時，最優先考慮其發揮溝通橋樑的作用，又指以「喪權辱國」形容現有體系並不適合。

工聯會議員吳秋北就提及「教育主權」，指教育相等於「知識控制」，「控制你學咩野，唔學咩野，所以係有主權性」。吳批評，研資會及教資會過往只派錢，欠監管，結果令大學出現問題，例如「暴大」。吳秋北認為，本港不能沿襲殖民地的教資會及研資會體系，「因為佢係喪權辱國架，係嚴重架，我地如果唔改革呢方面，你永遠係不斷循環一樣嘢，院校自主啦，然後不斷畀錢啦」，希望局方全面檢討相關體系。

蔡若蓮回應指，非常重視管治及大學質素，《基本法》亦列明特區政府可自行制訂教育發展政策，亦保障院校自主及學術自由。吳秋北其後則追問，政府如何解釋過去研資會有「Fulbright Program（富布賴特交流項目）呢啲被滲透嘅Program喺入面呢？」蔡若蓮指，認同現有制度有值得改善之處，但「如果講到依家呢個制度喪權辱國，唔係咁適合」。富布賴特交流項目屬美國政府推動的國際學術教育交流計劃，美國總統特朗普於2020年簽署《香港自治法案》後，叫停美國與內地和本港的富布賴特交流計劃。

身兼嶺南大學副校長的議員劉智鵬指，教資會與研資局的非本地委員主要來自英語國家，質疑組成並非國際化，而是「英美化」，導致非英語論文或研究淪為「無價值、不值得討論」。另一名議員、教聯會副主席鄧飛則指，非本地委員來自除新加坡及瑞士外，全數來自「五眼聯盟」，質疑他們或受所屬國家的「冷戰思維」掣肘，建議招攬來自非英語及其他歐陸國家的委員，若能招攬海外華人學者則更令人欣賞。鄧又指，研資局曾資助本地學者展開「有重大宣揚港獨嫌疑」的研究，建議要求委員申報背景資料，再接受審查。

蔡若蓮回應指，當局委任時最優先考慮委員能否發揮溝通橋樑的作用，連繫政府與大學、學術與社會，以及香港與內地、國際等，認為組成若只涉及單一地域或語言，未必最有利於香港的多元化及國際化。

蔡若蓮：大學國教不足　「當然是大學負責」

另亦有議員關注專上院校國民教育。民建聯立法會議員梁熙在會上表示，政府不曾向專上院校提供國民教育相關的課程、課時等指引，導致有學生「答吓MC、睇吓片、打完卡就走」，關注誰人屬大學國教做得不妥的「第一責任人」。另一名議員陳仲尼則提及，本學年8間資助大學的非本地學士生佔比升至17.9%，關注當局會否放寬2成非本地生的錄取上限。

蔡若蓮表示，大學須以高透明度向社會及公眾問責，若在推動國民教育上有不足，「當然是大學負責」。她又指，本港高等教育優質，絕對有條件服務更多非本地生，惟須考慮教職員人手、學生學習支援、設施空間及宿舍配套等是否已準備妥當。

相關字詞﹕編輯推介 教育局 大學 研資會 教資會 立法會

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