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初選案︳劉偉聰稱不用WhatsApp　無閱戴耀廷《蘋果》及FB文章　指初選不約束當選後行為 (16:10)

民主派「35+」初選案今（7日）踏入第81天審訊，前深水埗區議員、大律師劉偉聰自辯稱，於2020年國安法實施後，他閱讀相關條文並代表國安法首名被告唐英傑，劉表示政治立場沒有改變並繼續參加初選，他又說當時無收到任何WhatsApp信息，因為他並無使用WhatsApp，只會通電話和以短訊方式與親友聯絡。法官陳慶偉指在本案，初織組織者透過WhatsApp傳送協調文件，而劉的說法可謂「方便的辯解」。

劉又說不曾閱讀戴耀廷在《蘋果日報》文章及Facebook帖文，此時兩名法官均表示他們都沒看fb的習慣。

劉偉聰作供稱，他從助理得知初選提名表所指的共識是九龍西目標取得4席、使用電子和紙張選票等。劉稱，初選為利用策略性投票，令民主派取得議席，並無約束當選後行為，劉不關心戴耀廷在會議談及的否決權。法官陳慶偉遂指，劉曾任皇家香港警察及投考政務主任，需要閱讀大量時事資料準備，參加初選按金亦達1萬元，質疑劉沒再確認共識和目標，劉表示他關注的是參選人數。

劉當時估計自己勝算頗微，預料九龍西由張崑陽、岑子杰、毛孟靜和何啟明勝出，劉則排名第5或6，他自言在「鬥黃」氣氛下不算「黃」，僅望躋身第4出選立會。劉補充，他最終在初選排行第6落敗。

針對競選單張，劉偉聰指原本想沿用區選標語「Let the people see the sun」，為免令人混淆他和參選人張崑陽，才採用「民權重光」標語單張，亦沒印有五大訴求和否決權，劉重申希望在立會修改法例。

庭上展示一份在劉的議員辦事處檢取的選舉辯論筆記，劉供稱這非由他所寫，他亦無指示團隊準備。筆記內容稱呼何啟明為「啟明兄」，劉解釋他為人「老派」，承認在論壇上以此稱呼何，亦稱馮達浚做「達浚兄」。劉又澄清無說過法治已死。

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