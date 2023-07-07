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六旬漢認斬兄還押小欖候判　官索精神科報告 (13:32)

六旬退休漢去年登門拜訪其兄長時，用自備的刀具砍向兄長，事後被控一項有意圖而傷人罪。他今日（7日）在高等法院認罪，案情提到兩兄弟感情不錯，當日被告入屋後向事主稱「我要斬死你」，然後揮刀施襲，事主挨斬三刀後大叫「你做咩斬我。」事後被告被指患有嚴重抑鬱病患。法官下令被告續還押小欖至8月7日判刑，以待索取被告的精神科報告及事主的創傷報告。

被告陳宗顯（現年64歲）被控於2022年4月15日，在天水圍天頌苑頌海閣某室，意圖使陳姓事主身體受嚴重傷害，並非法及惡意地傷害該事主。

案情指，事主當時72歲，與妻子同住上址單位，他與被告沒有結怨，只是新冠疫情期間減少見面。案發當日早上，事主聽到門鈴聲後見門外人是被告，於是開門讓對方入屋，其妻進廚房備茶。期間被告從斜揹袋抽出一把30厘米長的刀斬向事主，致事主右頸、右前額及左臂挨刀。事主後撤時被推倒，被告繼而坐在事主身上及扼事主頸。

事主妻子聞丈夫叫聲後，從廚房趕回客廳，她與被告角力下成功奪走刀具，但被告繼續扼事主頸。事主妻子大叫救命，一名鄰居及該鄰居的兒子相繼入屋協助，被告在3人合力下被制服。事主遇襲期間一度失去意識，事後需留院7天及縫合傷口。被告經精神科醫生評估患嚴重抑鬱症，他情緒與案發時病徵相符。

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