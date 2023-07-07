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港鐵否認維修工程延誤多　稱「遲開早收」未有定案　暫無意輸外勞助維修 (13:11)

港鐵將於未來5年投放超過650億港元，更新鐵路設施及保養維修等。立法會鐵路事宜小組委員會討論相關計劃，有議員質疑港鐵以往靠簽署特許而拖延工程，質疑有如拖欠信用卡貸款，港鐵總有一日會「碌爆卡」，港鐵強調只有極少數工程會簽署特許延遲，日後亦會加強監察及制衡。至於「遲開早收」爭取時間維修的建議，港鐵強調未有定案，若有計劃必定對外公布。

立法會議員張欣宇指，港鐵會向部分到期展開維修的工程，簽署「繼續使用特許」，容許工程延後。他質疑做法儼如「遲還卡數」，憂慮日後「碌爆卡」，批評維修工程應做未做的情况不理想，而且由港鐵自行簽署特許亦欠客觀，關注如何進一步制衡。港鐵車務總監李家潤指，過往99%的工程均如期展開，餘下極少數延誤的工程，均會安排緩解措施，延誤的工程亦無引起嚴重事故，港鐵願意於簽署特許的層面加強制衡，同時確保有足夠人手參與工程，確保工程「唔會拖亦唔會欠」，亦訂下「唔使再用（特許）」的目標。

港鐵曾指，更新鐵路設施期間，或會安排列車「遲開早收」，爭取更多維修時間。議員陳恆鑌及田北辰均關注安排，認為列車「早收」比「遲開」影響較少。李家潤強調目前未有計劃，但指當工程到重要階段就要想方法，當有計劃時一定會向政府及市民解釋，並交代替代路線。至於「遲開」抑或「早收」，港鐵香港客運服務總監楊美珍指，屆時要視乎工程性質。運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，港鐵首要目標仍然是利用現有維修時間處理工程，並善用科技提升效率，若港鐵需調整服務，必須先與政府商討。她又表示，票價調整方程式不會計及工程開支，故一系列工程不會引致票價變動。

楊美珍亦表示，更新鐵路設施及保養維修的650億開支中，參考過往經驗，大約6成開支涉及資產更新，約4成開支涉日常維修，今次項目的新開支則包括約10億元應用創新科技的開支，約5億元則涉及應用夜間維修支援技術及購買輔助工具等，而港鐵暫無計劃在維修人手方面輸入外勞。

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