月薪1.3萬請人再誘騙投資倫敦金　警拘3人涉逾800萬騙款 (12:16)

警方表示，涉案集團會以貿易公司的名義，在網上求職平台以月薪1.3萬元起招聘文員，在尖沙嘴區上班，每周工作5天。警方指，騙徒在受害人入職後會嘗試與其建立朋友關係，同時會評估受害人的背景及經濟能力。若騙徒認為有利可圖，就會在數個月至一年期間進一步與受害人接觸，期間會向受害人訛稱自己在倫敦金投資中有所斬獲，並游說受害人一同投資倫敦金，利用受害人不熟悉倫敦金的弱點，在受害人開設投資戶口後哄騙受害人簽署授權書及交出戶口密碼，再利用戶口頻繁交易賺取大量佣金及交易費用，本金耗盡後騙徒就會訛稱投資失利，游說受害人繼續投入金錢追回損失，直至受害人失去利用價值為止。

警方先後接獲10名事主報案，稱在2022至2023年頭半年受騙，事主年齡介乎27至70歲，大多為家庭主婦、無業或待業，當中9人曾入職該貿易公司任文員，70歲的受害人為入職員工的朋友，各人損失由4萬至290萬港元不等。

警方又指，未有發現該公司有任何實質投資交易記錄，相信該公司為一間空殼公司。警方在行動中拘捕一名男主腦及2名骨幹成員，當時該公司仍營業中，警方亦成功阻止部分潛在受害人受騙。商業罪案調查科署理警司莫麗瓊表示，即使倫敦金騙案並非新手法，不同年齡市民都要時刻提防受騙，小心不要被一些聲稱可以「賺快錢」的機會所誘惑。