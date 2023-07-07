寶安大廈申請近三年後獲批市建局資助　市建局：按風險評估分批發資助免影響工程價格 (11:23)

何志偉說，按以往經驗，若一次推出大量工程招標，會影響招標價格及工程質素，故市建局考慮樓齡、樓宇狀况、是否有法定命令未遵辦等風險評估因素，分五批發放資助。他稱，原則上通知書會列明需在24個月內開展工程，但市建局明白很多大廈在籌組方面有困難，如有合理因素會批准延期，其中寶安大廈就因疫情未能開會，局方經審視後覺得合理，故批准延期。

何志偉又說，大廈在聘請承辦商後，按工程複雜性而言，一般需時6至12個月不等去完成工程，如一切順利，最快亦要約3年才可完成樓宇維修。目前已獲資助通知書的大廈中，有6成已聘請獨立顧問檢視樓宇，亦有一半大廈已聘請承辦商，已聘承辦商的大廈當中，4成已完成工程。至於會否協助其餘大廈「追落後」，何志偉指出，新冠疫情放緩後，大廈法團已積極開會，市建局亦提供各方面協助，包括網上開標、提供會議室等，希望幫助法團盡快開會而開展工程。