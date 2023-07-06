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酌情收生學額增　浸大持續教育學院：畢業生質素或更高 (23:19)

中學文憑試（DSE）本月19日放榜，不少考生會報讀自資課程。當局早前放寬自資院校收生安排，准有更多副學士及學士的「特殊收生學額」。浸會大學持續教育學院（下稱SCE）院長鍾志杰認為新措施下，院校未必一下子增收大量這類成績未達入學門檻的學生，「但看多些年輕人才能是好事，將來這班畢業生質素甚至可更高」。

自資院校現可取錄不達最低入學資格的副學位、學士生，但設上限，「特殊收生學額」可佔院校收生總數3%及課程收生人數5%，下學年大幅放寬至分別10%及15%。

鍾志杰說，經「特殊收生學額」入讀者，佔SCE收生總數不多於3%。他以副學士入讀門檻為例，需DSE有5科取2級（包括中英文科），新措施讓院校可考慮取錄成績接近但未達「5條2」的學生，「當你加埋5科有10分，10分就保證順風順水，一定入到副學士，9.5分就一定唔得，唔係咁樣㗎嘛。現在政府（新措施讓學生）差少少都可有機會，我們歡迎」。SCE副院長（課程拓展）李南玉補充，院校取錄相關學生後可為他們「補底」。

談到本港學生人口正結構性下跌、生育率低，幼稚園首當其衝面臨收生挑戰，身兼SCE幼兒及基礎教育總監的李南玉說，該校幼教課程培訓學生有多元技能，可應用在不同職業，歡迎畢業生投身各行各業；又指自己從事幼教多年，見證過千禧年代小學殺校潮、沙士時期幼師工資僅幾千元，形容教育環境常常有變化，「你現在入學，可能4年後情景不同了，（揀科時）最緊要是你（學生）自己的興趣喜好先行，院內老師亦可提供意見」。她續說，SCE的幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程2023/24學年有120個學額，目前報讀情况理想，約4至5人爭一個位。

各自資院校現正收生。鍾志杰說，截至上月底接獲8500份申請報讀SCE的全日制課程，包括自資學士、副學士等，申請量按年升15%。SCE下學年總共提供2500個學額。SCE護理教育總監梁淑琴表示，該校護理學學士（榮譽）學位課程下學年有96個學額，已接獲約1400份申請，約15人爭一個位。

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