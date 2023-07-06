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患抑鬱聾啞漢出院一日墮樓亡　家屬不滿醫院遲安排手語翻譯 (18:54)

58歲聾人2020年4月因情緒問題，經急症室被送往葵涌醫院住院約兩星期，出院不足一日後由住所墮樓身亡。死因庭今研訊，事主妹妹供稱，事主在入住葵涌醫院後，主診醫生中未為表達能力不佳的事主提供手語翻譯員，只靠紙筆溝通，不明白醫院為何在家屬強烈要求下才提供手語翻譯服務。

事主鍾志強的家屬，以及醫管局，並列與案有利害關係人士。事主家屬有聘請代表律師。2020年5月6日，事主在女兒陪同下從葵涌醫院出院。出院後一日，事主便在家中墮樓身亡。

事主女兒供稱，其父為聾啞人士，亦有抑鬱症病歷。2020年4月20日，其父因失眠問題求助社區中心後，中心社工便為父親預約翌日到北葵涌普通科門診求診。到4月21日，因事主透露有自殺傾向及頭痛問題，門診醫生轉介他到瑪嘉烈急症室求診，然後再轉送事主至葵涌醫院L6病房。當時有手語翻譯員陪同前往。

女兒稱，事主入院數天後，主診醫生指事主「情况OK」，能入睡4小時，並就事主的主要壓力來源及有否自殺傾向詢問女兒。事主女兒指，父親有經濟困難，惟當時沒有自殺傾向。至同年4月27日，鄭姓主診醫生致電事主女兒，指事主因害怕失去工作及擔心女兒而想盡快出院。鄭表示事主最快29號出院；並稱因溝通不方便，希望事主轉往門診，但事主妹妹反對，事主終在5月6日出院，但出院當日，事主向女兒用手語暗示想安樂死、以頭撞電梯門及用利器自殘。翌日早上10時，事主在住所大廈墮樓身亡。

事主妹妹供稱，事主文字表達不佳，要靠手語翻譯員傳達訊息。因此得知事主在29日出院時，便覺得「好唔妥」，強烈要求主診醫生為事主安排手語翻譯員以作詳細評估，並反對事主出院。到5月5日，醫院終為事主提供手語翻譯，並安排他翌日出院。事主妹妹亦指，不滿意醫生以事主有社工跟進為由，不安排社康護士。

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