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刑毁罪成遲到上庭 包致金侄女求情稱「不幸」與叔同姓引起困擾　官指考慮判監 (18:37)

終審法院非常任法官包致金的侄女，涉去年底將花盆等從跑馬地寓所擲下，致私家車受損，她否認刑事損壞等3罪，今（6日）在東區裁判法院被裁定其中一項刑事損壞罪成。辯方求情稱本案之所以引起傳媒關注，是由於被告不幸地與其叔叔同姓，又指被告有很多困擾，常費力處理日常和家庭的問題。案件押後至7月21日判刑，其間索取被告心理、精神和背景報告。

被告Amina Mariam Bokhary被控兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，今被裁定其中一項刑事損壞罪成，其餘兩罪罪脱。庭上透露，她於2002年有同類定罪紀錄。控方案情指，被告2022年12月13日偷取菲傭財物後扔落樓，毁壞了一架私家車的擋風玻璃，翌日再把花盤扔下，毀壞另一架私家車的擋風玻璃。

案件今午準時開庭，惟被告遲到約1小時，辯方外籍大律師蘇明哲解釋，被告因案飽受壓力，今早開始有恐慌徵狀並不斷嘔吐。裁判官王證瑜指，被告未能提供醫療證明，一般而言法庭不會接受，甚至會考慮充公保釋金，將被告還押。然而本案已屆裁決程序，決定給予她機會。

裁判官裁決時接納3名菲傭均是誠實可靠的證人，案發時只有被告和其父母在單位內，其父母年齡分別為76歲和83歲，菲傭供稱二人不能拿重物，而涉案花盤重約13至15公斤。菲傭亦指事發時聽到物品掉落的聲音，被告期間持續尖叫，唯一可能是她把盤栽扔落，且掉落的瓷片比對後與盤栽一致。至於餘下兩罪，裁判官認為不足以證明是被告將物品扔落並擊中私家車，因此罪脱。

辯方冀以罰款處理，指事件無造成他人受傷，被告亦願意賠償損失。裁判官明言案情嚴重，會考慮包括監禁的刑罰。

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