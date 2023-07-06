區議會改制｜羅健熙：有民主黨現任及前任區議員表態欲參選　強調不應屈辱換提名 (18:24)

羅健熙表示，民主黨正在了解黨員的參選意向，暫時未掌握具體數字，不過並非「有幾十個選晒所有區」，並透露主要是現任及前任區議員，也有新人欲參選。不過，他說有意參選者已較政府公布區議會改制方案前大幅減少。他說，至今未有「中間人」就區選接觸民主黨，又認為政府對待民主黨的態度未見放鬆，難以評估入閘機會。

羅健熙稱，民主黨下一步將衡量有意參選者是否值得黨內推薦，最重要的考慮準則是能否代表民主黨，「能否堅持民主黨理念、講香港人聲音」。他說，民主黨需考慮能否取得三會成員提名，他不期望有意參選者已獲提名，黨會與他們討論如何爭取提名，強調不能接受屈辱條件及進行利益交換。他又說，會了解有意參選者計劃如何進行選舉工程、參選時的政治定位等。

身兼民主黨紀委會主席的劉慧卿則表明，如果有黨員參選時表現屈辱，令民主黨聲譽受損，必須承受後果。她說，希望民主黨內有人「做返議員應做的事」，倘發現有困難大可辭職，認為可以有尊嚴地嘗試，同時能測試中央對香港態度。