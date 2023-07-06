涉藉「玩貓」及付千元再姦16歲女學生　保險經紀否認稱獲對方自願 (18:13)

被告陳子雄（43歲，保險經紀）被控2022月1月7日，於新界天水圍民德路沙江圍強姦女子X。

控方讀出開案陳辭指，X與被告是透過網上交友軟件「Heymandi」相識。相識數天後，被告便以1000元零用錢換取X到其家中，聲稱是與貓玩耍。案發當晚被告於天水圍港鐵站等待X，並一同乘搭的士到達被告住所。

控方指出，被告先要求X與貓玩耍，又叫X坐到床上並撫摸X，X曾拒絕和嘗試推開，但未成功。被告利用陽具摩擦X的陰道，再抽插X的下體約20分鐘，又要求X為他口交。其間X也試圖推開被告，最後被告戴上安全套完成性交，被告事後送X到天水圍站離開。

X當晚透過Instagram發布動態提及事件、就此事於Instagram告知其中學老師及網友，最終2天後報警。被告在警誡下稱，「我冇強姦人」，以及在進一步索取的錄像訪問內指是在X同意下進行性行為。控方引述一份醫療報告顯示，X的下體有少許磨損，可能因陽具插入其體內而造成。