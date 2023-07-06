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初選案｜劉偉聰：參加初選只為免被誤會　否認曾簽「墨落」　從政為修訂暴動罪 (17:56)

「35+」初選案今午（6日）續審。大律師劉偉聰在庭上自辯稱，他接手2016年旺角衝突被告盧建民的上訴案，認為《公安條例》的暴動和非法集結控罪頗嚴苛（quite draconian），希望參選立會以修改法律。法官陳慶偉表示同意，稱暴動罪始於英殖年代的六七暴動，不少法律應該修訂和更新。此外，劉偉聰的名字出現在「墨落無悔」聲明書上，惟他表示自己無份聯署，亦沒有授權任何人代為聯署。

劉偉聰今午以英語自辯，圍繞參加初選的經過。他稱於九七回歸之前，已經渴望加入英殖政府；九七後只有特首可以組成政府，「如果政治意味所有事情，你就必須加入政府」。及至2019年反修例運動，他稱對運動萌生同情心，更重要的是《逃犯條例》賦予特首指示移交逃犯的權力，卻沒有擴大法庭的權限，「必然將法院捲入政治風波之中，順帶侵蝕法治」。他自言沒有參與示威抗爭，因為覺得替被捕者抗辯更有用。

劉偉聰於2019年當選為深水埗區議員，他稱受友人啟發，旨在競逐原本由「親政府」人士佔據的選區。他強調不希望以「建制派」形容親政府的政黨，改以「親政府」形容，「因為專業人士是建制一部分」。庭上展示他參選區議會的橫幅，寫有「Let the people see the sun」字句。他稱來自英國詩人奧登（W. H. Auden）講述法律的一首詩，希望參選可以向基層宣傳法治精神。

談及2020年九龍西初選協調會議，劉偉聰表示僅出席首次會議，不肯定席間有否傳閱「35+計劃」文件，亦不記得有人提議「會積極運用」預算案否決權。他憶述曾向與會者表示，初選並不民主，不但會剝奪選民的選擇權，亦會引起激進化，「趕走持溫和立場的人」。他強調本身無意參加初選，後來有兩名成員離開其團隊，感覺如果不加入初選，會被視為「鬼」或者不夠付出，所以最終報名初選。審訊明（7日）續。

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