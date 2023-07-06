警破40宗網上騙案拘25人涉款900萬　瓦解一洗黑錢集團 (17:18)

黃大仙警區科技罪案組高級督察麥寧峰指，被捕的25人包括18男7女，年齡介乎19至61歲，分別報稱為地盤工人、侍應、無業等等，當中大部分人涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪。

而涉案的40名受害人包括24男16女，年齡介乎18至57歲，分別為為售貨員、文員、侍應，各人損失6400港元至280萬港元不等。其中最大金額的騙案，受害人是一名49歲女保險公司文員，透過交友程式認識一名聲稱住在香港的台灣人，兩人其後發展成網上情侶，受害人之後在一個月內25次轉賬合共280萬元到多個戶口，當中近半都是虛擬銀行戶口，對方其後失聯，事主報警，警方其後拘捕10名涉案傀儡戶口持有人。

警方指，行動中成功搗破一個活躍於本地約一年的洗黑錢集團，其中6名被捕者為洗黑錢集團主腦、兩名骨幹及3名虛擬銀行戶口持有人。警方又指，涉案集團有成員於今年3月主動向警方報案，聲稱其虛擬銀行賬戶可能遭黑客入侵及借貸26萬元，並遭黑客轉走金錢。警方調查後發現有人故意提供虛假資料誤導警方，企圖逃避責任。其後有人坦白承認自己售賣虛擬銀行戶口，並應集團主腦指示報警，以申請豁免還款。警方以串謀詐騙、誤導警務人員、協助及教唆誤導警務人員、洗黑錢等罪名將6人拘捕。

警方發現，涉案集團主要招募年輕學生出售虛擬銀行戶口，集團以「灰色地帶搵錢，反正無風險」等説話誘導。黃大仙警區刑事調查隊第五隊督察岑思朗表示，今次40宗騙案中有4成是求職騙案。暑期臨近，他提醒年輕人提防網上求職騙案，包括有慎選求職網站、審查廣告內容、小心提供個人信息以及確認公司真實性。警方亦指，去年黃大仙警區共接獲1677宗騙案，7成屬於科技罪案，涉虛擬銀行賬戶佔約3成。