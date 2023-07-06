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男拔誕3名IB狀元　留港狀元讀醫　離港狀元赴英讀音樂 (17:13)

國際文憑大學預科課程（IBDP）成績昨晚（5日）放榜，拔萃男書院本年誕生3位考獲45分滿分的狀元、5位44分的「榜眼」及12位43分的「探花」，平均分較去年微跌1分至41分。

副校長吳基光滿意學生於IB的成績，指與過往10年的平均成績相若，並表示疫情屬學生其中一項最大的挑戰，學生偶爾要經網課學習，而過往IB的考評亦曾因應疫情調整，感恩學生仍能在考試中發揮專長。對於今年成績比以往微跌，IB統籌胡家麟表示，由於今年考評復常，全球的IB成績亦同樣微跌，指比起學生的總成績，更看重能否幫助學生發揮最大潛力，認為今年的整體表現理想。

拔萃男書院安排8名狀元及榜眼見傳媒，當中有2名有意負笈海外升學，5名有意留港就讀醫學、法律等學系，另一名尚未決定。選擇留港讀醫的IB狀元郭舜泓指，兒時因經常受傷而要做手術，受到當時的骨科醫生照顧，啟發了他對醫科的興趣，而兩位姐姐亦正在香港讀醫，更說服了他留港讀醫的決心，希望可為未來香港醫療出一分力，以自己的力量貢獻社會。

另一名IB狀元林煜正將前往英國倫敦攻讀音樂，主修鋼琴演奏，並計劃於8月啟程英國。他指出音樂人的曝光率十分重要，而英國作為一個國際舞台，外國大學會提供平台讓他認識更多音樂家。他表示自小對音樂感興趣，現已考獲演奏級，他稱疫情期間有更多時間練琴，才發掘到自己想成為音樂家，因而決定「追隨音樂夢」，又慶幸沒有放棄鋼琴，為自己留下第二個出路。

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