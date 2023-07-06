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區議會改制｜歐盟指改制違民主承諾削一國兩制　港澳辦：落實「愛國者治港」防反中亂港分子 (16:55)

立法會通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，修改區議會產生方式，恢復委任制及減少直選議席，並由民政專員出任區議會主席。歐盟發聲明指，新制違背《基本法》推進民主的承諾，並進一步削弱一國兩制原則。港澳辦就指，改制屬全面落實「愛國者治港」的重要舉措。

歐盟指，新制下區議會直選議席大幅減少，嚴重削弱香港市民選擇代表跟進地區事務的能力。歐盟聲明又指，按照《中英聯合聲明》及中國向國際的承諾，本港的基本自由、民主及政治多元應至少維持至2047年，但隨《港區國安法》實施及修改選舉制度，令人對有關承諾產生疑問，促請北京及特區政府為本港推動民主進程重建信心，並按《基本法》邁向普選，中方亦應遵守向國際的承諾及法律義務，保持香港高度自治、尊重人權及基本自由。

港澳辦發言人就指，通過修例屬香港全面落實「愛國者治港」的又一重要舉措，重申要吸取修例風波期間教訓，指當時有反中亂港分子利用制度漏洞進入區議會，嚴重挑戰一國兩制底線及威脅國家安全和香港穩定，修例有助防止反中亂港分子進入區議會，將確保特區憲制秩序得到有效維護，相信新制度下，區議會將能夠更好發揮反映民意、為民辦事、助民解困的功能和作用，亦相信重塑區議會制度後，必將有一大批愛國愛港、立場堅定、代表性廣泛、專業質素高、熱心服務市民的有識之士積極參與到區議會工作，「香港構建符合自身實際的優質民主的道路定會越走越寬廣」。

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