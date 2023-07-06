唐狗女彩虹車場被輾過 狗義工哭訴：「咁大隻狗你哋都睇唔到」 (16:10)

事發為彩虹彩興路一露天停車場。網上流傳15秒片段，顯示上周日（2日）早上7時許，一隻唐狗正躺於車場內休息，其間被一輛黑色私家車，車輛其後慢駛。帖文提到涉事司機其後下車以粗口大罵，有人至昨（5日）報案求助。

狗義工梁小姐向本報透露，自己過去幾十年於彩興路一帶餵飼流浪狗，涉事唐狗女「細妹」為其中之一，她表示「細妹」已達16歲高齡，於地盤出世，並於附近一帶生活，生前喜愛走入停車場休息。她憶及當日早上七時許接獲保安通知，「佢話呀妹啱啱畀喺到泊車個司機撞死咗」，而司機又稱「趕住去機場」，她聞訊後即由附近乘坐的士趕赴到場，她指到場時已見「細妹」的頸部已「扭埋咗一邊」、「鼻同口吐晒血出嚟」。

梁遂指，司機曾詢問她報警與否，更以粗口大罵，「X，早啲報啦，阻住晒我走」，她當時望到「細妹」慘狀，哭訴：「咁大隻狗你哋都睇唔到」，對方僅回應稱「睇唔到咪睇唔到，我架車咁高點睇呀」。她見相處十多年的狗隻已吐血倒地，已驚慌失措且無法思考，故先不作報案，司機離去。

梁又提到「細妹」性格乖巧且開朗，深得車場泊車車主及街坊喜歡，「個個都買好多嘢食畀佢」，而本周二（4日）起「好多人搵細妹食零食，個個都搵唔到」，有疼愛「細妹」的男司機獲悉事件後，心有不甘，報案求助。她批評涉事司機冷血且不負責任，事後她已安排動物善終服務協助處理後事，望她一路好走，安心上路。

《2021年道路交通（修訂）條例》於2021年11月7日生效，規定司機如撞到貓或狗必須停車，包括流浪和有人畜養，而司機並須向警務人員或任何有合理理由提出要求的人提供包括姓名及地址等個人資料，否則須在24小時內盡快報警。如司機在有關意外發生後沒有停車，可處第三級罰款，即罰款1萬元，及監禁12個月；而沒有提供個人資料並沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時内報警，則可處以第四級罰款，即罰款2.5萬元，及監禁6個月。