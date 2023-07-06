初選案｜受盤問談「反抗極權」　何啟明：不聽民意即為極權　官引英美例子質疑　 (15:40)

何啟明第四日出庭自辯，控方引述他接受《大紀元》訪問談及「反抗極權」，何供稱抗爭可以融入日常生活，例如支持黃店，強調並非推翻政權，武裝革命才是推翻政府。何表示，民協曾被指是建制派、是「鬼」，他們有發言澄清非建制派，同時是「做返自己」，不是展示較實際更「黃」的立場。

控方就訪問內容盤問時，法官陳慶偉提醒控方，在這法庭內審訊的本案涉及政治元素，但不代表需要深究下去，法官李運騰表示，法官關注的是被告於案發期間的意圖和是否牽涉罪行。陳官提到，何啟明將不聆聽人民聲音的政府視為極權，當然不是正確，陳官舉例指，人民對於美國的槍械管制持有不同意見，贊成和反對英國脫歐的人數比例亦相差很小，但不代表英國是極權政府。

李官質疑，何一方面在訪問指，不需和共產黨打交道，另一方面在帖文卻稱「港共政權」，何啟明重申若當選後，和他們商討的「對口單位」是特區政府，與共產黨是兩回事，港共政權字眼是批評特區政府有時猶如共產黨般打壓人民。

其後另一被告、親自抗辯的大律師劉偉聰，踏上證人台以英文自辯，他呈上之前撰寫關於法律專業操守和價值的書籍選段，又指赴英攻讀政治哲學博士時研究憲法題目，包括中國和美國憲法。

劉偉聰簡述其自辯證供分成三部分，包括個人簡介，他參加初選原因和相關行為，以及他沒有作出的行為。劉表示，他於1993年在港大法律系畢業，他加入警隊成為督察4個月後辭職，他在自由黨從事過撰稿工作。劉考取法學專業證書課程（PCLL）後成為大律師，之後赴英在倫敦政治經濟學院修讀博士，惟未有完成學位便回港執業和教授課程，劉亦曾在裁判法院擔任暫委裁判官。