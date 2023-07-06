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康橋之家性侵案　院長稱遭人插贓嫁禍　有人以色情片教事主虛構猥褻情節 (15:37)

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」，其前院長張健華被指9年前與一名智障女院友非法性交，女院友家屬入稟控告張健華等3名被告，索償約134萬元，審訊今（6日）在區院續。張健華供稱事發前一至兩晚，曾於男宿舍樓層的一間房內自瀆，並將染有精液的紙巾棄置在該處，質疑遭人插贓嫁禍移到他辦公室內；指稱的猥褻情節則「有人畀鹹片佢（原告）睇，叫佢咁講。」

原告為女事主，由其母親代表處理，3名被告依次為張健華、康橋護理服務有限公司及康橋母公司、智友集團有限公司；張無律師代表。原告與智友已達成和解，訴訟現只針對首兩名被告。

張健華今續作供，他表示事發當日、即2014年8月10日原告一度拒絕離開房間，嚷著要取顏色筆，並彎腰翻找檯底紙筆。原告方續展示其他院友當日偷拍的片段，顯示張站在原告後雙手環抱她，隨後手部郁動。法官質疑，依照張案情版本，他理應不會如此做，張回應「吓你要計到咁⋯⋯法官我覺得真係好唔公平。」

原告方續指，警方蒐證時從辦公室找到6張紙巾，其中兩張染有張的精液和原告的DNA。張解釋他在男宿舍樓層自瀆並丟棄精液紙巾，反問「點解會去咗嗰度？」質疑遭人插贓嫁禍。法官問，張的說法是否指有人預知他會叫原告入房，張認為「之前已經捕緊，有乜理由（拍攝者）一見佢入去就影？」就原告的DNA，他猜測她可能打噴嚏時「口水滴咗落去，污染咗張紙巾。」

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