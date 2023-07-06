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尖沙嘴麼地道表行遇劫　賊人持刀鎚闖入　失9名表涉款100萬 (18:03)

【18:03更新】今日（6日）下午2時46分，尖沙嘴麼地道22號一間表行發生劫案，有人持刀及鎚仔闖入表行，及後登車逃去。表行玻璃窗被人打破，暫未知損失情况。警方正在場調查，正追捕3至4名涉案人士。店鋪損失至少9隻表，合共約值100萬港元，總損失仍然有待點算。

根據目擊者提供的片段顯示，3名涉案者分別身穿黑色及白色連帽長袖衫，以及黑色長褲，其中一人手持棍狀物，另一人手持一大袋物品。3人從表行快步跑出，然後登上一輛淺灰藍色私家車離開。

警方其後於紅磡紅荔道紅樂道交界尋回該輛懷疑涉案私家車，惟暫未發現疑犯及失物。有警員在場掃模取證。涉案私家車車牌和行車證資料不符。

表行閉路電視片段顯示，一名黑衣人手持鎚仔，首先進入店內多次敲打櫥櫃，玻璃隨即碎裂，另一名黑衣人亦手持一個鎚及一把刀狀物從旁協助，一名白衣人則在門口把風。兩名黑衣人打碎櫥櫃玻璃後，將手表收進一個環保袋。整個行劫過程歷時超過50秒。

事發後警方封鎖被劫表行及鄰近數間商鋪外的行人路，並派遣多達十餘名警員駐守，亦有探員在店內調查。表行對面商場有店舖鎖起面向馬路的大門，其他鄰近商鋪未有受劫案影響，照常營業。

表行隔壁的銀器舖職員麥小姐指，事發時見到一名女職員跑出，並大叫有賊。街上一名女子疑目睹過程，告知她隔壁表行被打劫，因感到驚慌，請求麥讓自己入內暫避。她指店舖的閉路電視剛巧故障，故未能拍攝到事發經過。她認為附近一帶治安變差，透露「我哋都試過俾外籍人士偷野」。而附近居民文生認為附近一帶治安變差，認為與多了外籍人士有關。

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