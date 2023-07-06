支援在囚人士團購平台「荔記」結業　未表明結業原因 (14:03)

「荔記」在結業啟事中指，平台創始董事之一的「消防」已於今年1月中下旬因私人理由，不再參與「荔記」任何活動及營運，並分別於2月及3月退出董事身分，及出售全部股份。啟事中指，貨品及後續事宜可透過IG或WhatsApp聯絡，又感謝支持者，「感謝各位對荔錯愛及支持！Ciao~」

由三名社運案出獄人士於去年9月創立，可團購食物及酒水等，部分盈利用於支援在囚人士。「荔記」目前已關閉其Facebook專頁，instagram則餘下結業啟事及成立時的帖文，另昨日多次在限時動態中轉載昨日國安處拘捕行動新聞，指「呢幾日我哋都會有重要宣佈」。

保安局長鄧炳強今年2月曾質疑有人藉探監荼毒年輕人或藉機斂財，會調查「探監師」是否涉及煽動危害國安。至今年6月6日，國安處拘捕6人，其中2人據悉為「探監師」主要成員。國安處昨再拘捕4名男子，據悉涉嫌營運「Mee懲罰師」手機應用程式，警方已部署後續行動，包括持續打擊針對黃色經濟圈等軟對抗行為，以全面切斷「竄逃海外反中亂港分子」的資金鏈。