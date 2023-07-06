區議會改制｜立法會三讀通過修例草案　88名議員全投贊成 (14:10)

來屆區議會將恢復委任制，直選議席由452個減至88個。政府同時新增179席委任議席，以及176席由三個地區委員會成員產生的議席，三個地區委員會成員本身亦由政府委任。新方案直選議席比例1982年首屆區議會成立時低，相反委任議席比例則創1982年以來新高（除1997年回歸後成立的臨時區議會外）。新制下區議會主席，亦改由18區民政專員出任。

政府於5月底向立法會提交區議會修例草案首讀，到今日於立法會大會三讀表決。民青局長麥美娟總結發言時澄清，政府不會規定關愛隊成員退出關愛隊後，才能參選區議員。她稱，改制後將不容反中亂港的害群之馬再進入區議會，新方案在公眾諮詢中獲大部分意見支持，相信能維護國家安全，守護香港安寧，大力提升地區治理水平。

政制局長曾國衞表示，相信區議會改制後能發揮愛國者治港精神，並感謝立法會議員全面配合今次修例。他稱通過修例是完善地區治理的里程碑，未來仍有大量工作，包括組成區議會資審會、甄選委任議員、籌備來屆區選等。他稱今次審議修例過程官員和議員理性互動、市民信任和明白政府，感謝中央毅然推出《港區國安法》，發言時更多次提及國家主席習近平，說「我們必定會按照習主席循循教誨，牢記全心全意為市民服務的宗旨，始終將市民安居樂業、安危冷暖放在心上。」

身兼灣仔區議員的選委會議員謝偉俊表示，區議會改制後減少民選成分、「官選」比例增加，會加強區議會與政府從屬關係，有別以往自主性質。他質疑，區議會改制後角色與地區三會及關愛隊重疊，直選議員的選民基礎大增導致「同津不同工」，認為當局需處理問題。謝偉俊又期望香港能仿傚內地村委會實行基層民主，為普選訓練各方面人才。「縱使（基本法）97條沒規定，但也沒規定不可以」。他指出，雖然今次區議會改制為撥亂反正，《基本法》列明特首及立法會最終由普選產生，冀香港長遠仍朝民主方向發展，提升市民對社會的「參與感、持份感」。

實政圓桌田北辰亦表示，反對意見主要質疑新方案是「民主大倒退」，他認為區議會民選議席由逾9成減至約2成，不能否認民主元素減少，但指出民主元素不是地區管治的目標，而是市民生活幸福，稱不會有人想生活在「高民主成分、低社會文明的地方」。新民黨葉劉淑儀表示，期望當局透過重設委任制擴闊區議會光譜，以免予西方藉口批評區議會的組成單一。對於屬首長級丙級政務官（D2）的民政事務專員能否勝任區議會主席，葉太認為最重要是專員的個性、政治手腕，強調不是職級高就代表能力高。

李家超：全票通過令人鼓舞

特首李家超發聲明歡迎立法會通過條例草案，形容屬特區政府完善地區治理工作的一個重要里程碑，指他與政府團隊對立法會全票通過《條例草案》深感鼓舞。

他指特區政府將全力以赴，準備下一階段工作。選舉管理委員會現正為舉行區議會一般選舉加緊籌備。民政及青年事務局正着手為區議會的運作和區議員的履職監察機制制訂指引，並以「用人唯才」原則，向行政長官推薦具才幹、能力經驗切合地區需要的愛國愛港人士擔任委任區議員

政務司長陳國基在立法會通過修例後，表示今次是完善地區治理一系列工作的重要一步，認為立法會高效審議法案，反映香港管治水平大大提升。他稱法例會於下周一刊憲實施，選管會將加緊籌備區選，政府亦會展開下一步籌備工作，確保區議會能於明年1月1日如期上任。