區議會改制｜立法會三讀通過修例草案無人反對　麥美娟：為政治鬧劇「劃上終止符」 (13:20)

來屆區議會將恢復委任制，直選議席由452個減至88個。政府同時新增179席委任議席，以及176席由三個地區委員會成員產生的議席，三個地區委員會成員本身亦由政府委任。新方案直選議席比例1982年首屆區議會成立時低，相反委任議席比例則創1982年以來新高（除1997年回歸後成立的臨時區議會外）。新制下區議會主席，亦改由18區民政專員出任。

政府於5月底向立法會提交區議會修例草案首讀，到今日三讀通過法案。民青局長麥美娟總結發言時澄清，政府不會規定關愛隊成員退出關愛隊後，才能參選區議員。她稱，改制後將不容反中亂港的害群之馬再進入區議會，新方案在公眾諮詢中獲大部分意見支持，相信能維護國家安全，守護香港安寧，大力提升地區治理水平。

政制局長曾國衞表示，相信區議會改制後能發揮愛國者治港精神，並感謝立法會議員全面配合今次修例。他稱通過修例是完善地區治理的里程碑，未來仍有大量工作，包括組成區議會資審會、甄選委任議員、籌備來屆區選等。他稱今次審議修例過程官員和議員理性互動、市民信任和明白政府，感謝中央毅然推出《港區國安法》，發言時更多次提及國家主席習近平，說「我們必定會按照習主席循循教誨，牢記全心全意為市民服務的宗旨，始終將市民安居樂業、安危冷暖放在心上。」

身兼灣仔區議員的選委會議員謝偉俊表示，區議會改制後減少民選成分、「官選」比例增加，會加強區議會與政府從屬關係，有別以往自主性質。他質疑，區議會改制後角色與地區三會及關愛隊重疊，直選議員的選民基礎大增導致「同津不同工」，認為當局需處理問題。謝偉俊又期望香港能仿傚內地村委會實行基層民主，為普選訓練各方面人才。「縱使（基本法）97條沒規定，但也沒規定不可以」。他指出，雖然今次區議會改制為撥亂反正，《基本法》列明特首及立法會最終由普選產生，冀香港長遠仍朝民主方向發展，提升市民對社會的「參與感、持份感」。

實政圓桌田北辰亦表示，反對意見主要質疑新方案是「民主大倒退」，他認為區議會民選議席由逾9成減至約2成，不能否認民主元素減少，但指出民主元素不是地區管治的目標，而是市民生活幸福，稱不會有人想生活在「高民主成分、低社會文明的地方」。新民黨葉劉淑儀表示，期望當局透過重設委任制擴闊區議會光譜，以免予西方藉口批評區議會的組成單一。對於屬首長級丙級政務官（D2）的民政事務專員能否勝任區議會主席，葉太認為最重要是專員的個性、政治手腕，強調不是職級高就代表能力高。