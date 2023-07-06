涉脅迫學員付款學「溝女」　KOL「鬼王」被判160小時社服令 (12:39)

被告周柏賢（33歲、報稱導師）沒有代表律師。控方早前提出賠償令，裁判官陳志輝今表示傾向不頒賠償令，因為考慮涉案金額，以及一旦要求被告作出部分賠償，或會影響日後民事索償金額。控方回應，雖然條例規定裁判官的判罰權力以10萬元為限，但有案例支持裁判法院曾頒令向蒙受經濟損失的人賠償逾20萬元，而且頒令可避免民事程序。

被告聞言後稱要逐點反駁，即遭官打斷發言，指法庭已傾向不頒賠償令，「（被告）仲有咩好回應？」惟被告堅持陳辭，指若控方說法成立，「呢個世界唔駛要民事索償」。其後話題轉至爭議是否充公他平板電腦及手機時，裁判官搶先指「答埋你都得，唔會充公」，但被告堅持發言，指自己「不吐不快」，稱控方引用販毒案中連電子磅都要沒收的案例，與本案罪行性質相差懸殊。

法庭最終接納報告建議，判處被告接受社會服務令、不頒賠償令及不作充公。海關發言人表示歡迎法庭判決，指案中不良營銷手法對消費者不公，以及提醒從事新興網上課程的商戶，須遵守《商品說明條例》的規定。