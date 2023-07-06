明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

研究指50至64歲群組屬染肺炎球菌第二高危　診所推疫苗接種先導計劃冀當局同推動 (12:15)

政府自2009年起，資助65歲或以上市民接種肺炎球菌疫苗。有研究指出，50至64歲人士為第二高危群組感染肺炎球菌，惟該年齡組別人士未獲任何政府資助接種疫苗。有診所推出疫苗接種先導計劃，免費為30位50至64歲人數接種15價結合疫苗，同時期望當局推動相關疫苗接種計劃。

肺炎是本港第二殺手，而肺炎球菌感染可導致敗血症、中耳炎和腦膜炎等併發症。2009至2019年間，本地的肺炎球菌疾病發病率為每10萬人中有1.7至2.9人。呼吸系統科專科醫生曹忠豪引述外國數據指，每10萬名50至64歲健康人士，便有2萬人因肺炎球菌感染引起肺炎，感染率僅次於65歲或以上長者。

至今已發現的血清型肺炎球菌有超過100種，當中以血清3型在港最常見。2016至2020年間，本地總人口有45%至53%的入侵性肺炎球菌由血清3型所致，死亡率更達47%。政府於2009年起，資助65歲或以上市民接種13價及23價結合疫苗，但感染血清3型的人數持續上升，曹忠豪認為反映現有疫苗對血清3型的保護力不足。

現時有新一代15價結合疫苗，研究顯示，50歲或以上人士接種15價結合疫苗後，對血清3型的免疫原性比13價結合疫苗高60%。曹忠豪提醒，各種肺炎球菌針涵蓋的保護效力和適合人士等都不同，「唔係打得多就好」，亦毋須全部現有疫苗都接種，市民應按年齡、病歷和需求等因素諮詢醫生。他認爲當局應擴大現有疫苗接種計劃資助至50歲或以上人士，以減低本港整體感染人數。

蘇浙滬醫療中心於上月推出疫苗接種計劃，免費為30位50至64歲人士接種15價肺炎鏈球菌疫苗。醫療中心經理鄭麗芷表示，中心在社交平台公布計劃後，有超過50人報名，形容反應好熱烈。

相關字詞﹕編輯推介 肺炎球菌

上 / 下一篇新聞