研究指50至64歲群組屬染肺炎球菌第二高危　診所推疫苗接種先導計劃冀當局同推動 (12:15)

肺炎是本港第二殺手，而肺炎球菌感染可導致敗血症、中耳炎和腦膜炎等併發症。2009至2019年間，本地的肺炎球菌疾病發病率為每10萬人中有1.7至2.9人。呼吸系統科專科醫生曹忠豪引述外國數據指，每10萬名50至64歲健康人士，便有2萬人因肺炎球菌感染引起肺炎，感染率僅次於65歲或以上長者。

至今已發現的血清型肺炎球菌有超過100種，當中以血清3型在港最常見。2016至2020年間，本地總人口有45%至53%的入侵性肺炎球菌由血清3型所致，死亡率更達47%。政府於2009年起，資助65歲或以上市民接種13價及23價結合疫苗，但感染血清3型的人數持續上升，曹忠豪認為反映現有疫苗對血清3型的保護力不足。

現時有新一代15價結合疫苗，研究顯示，50歲或以上人士接種15價結合疫苗後，對血清3型的免疫原性比13價結合疫苗高60%。曹忠豪提醒，各種肺炎球菌針涵蓋的保護效力和適合人士等都不同，「唔係打得多就好」，亦毋須全部現有疫苗都接種，市民應按年齡、病歷和需求等因素諮詢醫生。他認爲當局應擴大現有疫苗接種計劃資助至50歲或以上人士，以減低本港整體感染人數。

蘇浙滬醫療中心於上月推出疫苗接種計劃，免費為30位50至64歲人士接種15價肺炎鏈球菌疫苗。醫療中心經理鄭麗芷表示，中心在社交平台公布計劃後，有超過50人報名，形容反應好熱烈。