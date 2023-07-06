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國安處通緝｜歐盟譴責國安通緝令　指《國安法》域外法權徒添憂慮　政府：強烈反對和譴責無理抨擊 (17:27)

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利於社交網站發文，指歐盟譴責本港因應《港區國安法》向八名身在海外的民主派人士發出通緝令，指《國安法》的域外法權只會增添歐盟的憂慮。前港督彭定康則批評事件反映本港法治蕩然無存，認為仍於本港的英國法官應該因應國安處通緝事件辭職。特區政府則發聲明，強烈反對和譴責再有國家、組織和政客對國安處通緝行動無理抨擊，批評有關言論完全出於政治動機。

政府重申，《港區國安法》具域外效力，完全符合國際法的「保護管轄」原則和國際慣例，批評針對《國安法》的域外效力及警方的行動作出肆意批評和抹黑，顯然屬雙重標準，虛偽和專橫跋扈表露無遺。政府又指，危害國家安全屬嚴重罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。國安處是次行動合情、合理、合法，並將努力不懈，把握任何機會依法將逃犯緝拿歸案。

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