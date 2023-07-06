國安處通緝｜歐盟譴責國安通緝令　指《國安法》域外法權徒添憂慮　政府：強烈反對和譴責無理抨擊 (17:27)

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利於社交網站發文，指歐盟譴責本港因應《港區國安法》向八名身在海外的民主派人士發出通緝令，指《國安法》的域外法權只會增添歐盟的憂慮。前港督彭定康則批評事件反映本港法治蕩然無存，認為仍於本港的英國法官應該因應國安處通緝事件辭職。特區政府則發聲明，強烈反對和譴責再有國家、組織和政客對國安處通緝行動無理抨擊，批評有關言論完全出於政治動機。