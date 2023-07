國安處通緝｜歐盟譴責國安通緝令　指《國安法》域外法權徒添憂慮　政府：強烈反對和譴責無理抨擊 (17:27)

政府重申,《港區國安法》具域外效力,完全符合國際法的「保護管轄」原則和國際慣例,批評針對《國安法》的域外效力及警方的行動作出肆意批評和抹黑,顯然屬雙重標準,虛偽和專橫跋扈表露無遺。政府又指,危害國家安全屬嚴重罪行,沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。國安處是次行動合情、合理、合法,並將努力不懈,把握任何機會依法將逃犯緝拿歸案。

The EU condemns the decision of Hong Kong authorities to issue arrest warrants under the National Security Law for eight pro-democracy activists living outside of Hong Kong. The extra-territorial application of this law is only adding to our existing concerns.