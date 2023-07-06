國安處通緝｜歐盟批《國安法》域外法權添憂慮　政府兩度發聲明指多國批評屬雙重標準 (19:00)

律政司則於傍晚發聲明，指《國安法》的效力範圍完全符合國際法原則、國際慣例和通行做法，指域外法權屬《國安法》必要元素，又指美國、澳洲、加拿大等國的國安法律都有具域外效力的條文，批評有關國家對香港執法部門的抨擊完全是雙重標準和強詞奪理。

律政司指出，美國的恐怖主義活動罪、英國正在最後立法階段的《國家安全法案》、澳洲的間諜罪、加拿大的間諜活動罪和德國的竊取國家秘密罪等，同樣根據「屬人管轄」和「保護管轄」等原則，具有域外效力，而本港的《國安法》對有關危害國安犯罪行為行使域外管轄，屬固有權利和義務，不容他國干涉，又指若相關法律缺乏域外管轄權，便如同縱容別有用心的人在境外從事分裂國家和顛覆國家政權等活動，因此域外管轄權是《港區國安法》的必要元素。

律政司亦列舉多項不同國家的法律為例，包括美國的叛國罪、非法披露機密資料罪、針對勾結外國和境外勢力活動的《盧根法》；英國的叛國罪、《2000年恐怖主義法案》；澳洲的外國干預罪；加拿大的叛國罪和德國的散布違憲或恐怖組織宣傳物料罪等，指相關國家按「屬人管轄」原則打擊境外犯罪行為。

律政司同時提及「保護管轄」原則，指若身處境外的外國人，對於一個主權國家進行危害其安全或其核心利益，例如政府體制或職能的犯罪行為，該主權國家可透過有域外效力的法律行使刑事管轄權。

政府重申，《港區國安法》具域外效力，完全符合國際法的「保護管轄」原則和國際慣例，批評針對《國安法》的域外效力及警方的行動作出肆意批評和抹黑，顯然屬雙重標準，虛偽和專橫跋扈表露無遺。政府又指，危害國家安全屬嚴重罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。國安處是次行動合情、合理、合法，並將努力不懈，把握任何機會依法將逃犯緝拿歸案。