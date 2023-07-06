寶安大廈四日兩塌石屎　屋宇署指或未察覺高位裂縫　逾半強制驗樓大廈未遵令 (10:26)

余寶美今早於電台節目上表示，昨日屋宇署於收到通知後已即時派員到現場，政府承建商亦於大廈16樓搭建飛棚，並發現有數個單位的違例簷篷未拆除，承建商移除批盪鬆脫部分。被問及為何接連發生事故，她指署方處理緊急個案有既定做法，即看見鬆脫部分就會移除，翌日才會派員與業主或法團商討檢視工作。

余寶美表示，屋宇署已向7000多棟大廈發出強制驗樓通知，截至5月底仍有4000多棟仍然未完成驗樓，不過當中大部分現正驗樓，目標今年有600棟大廈完成驗樓。她指會檢視是否有大廈仍未開始驗樓，不排除發出警告信及安排政府承建商代辦工程，完成工程後會向業主收回費用及附加費。

屋宇署2014年底已向旺角寶安大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團時隔近4年至2018年10月才向市建局申請資助，市建局於2021年3月才批出。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣今早於商台節目引述法團代表稱，法團一直都想推進驗樓，但指法團委員普遍年紀大，「力不從心」，加上驗樓及維修需要業主集資，業主並不熱中。他又引述法團代表稱，當驗樓進度有進展時卻遇上新冠疫情，導致未能召集業主開會商討，故去年才完成驗樓過程，今年才交出驗樓報告，現正為工程招標維修。