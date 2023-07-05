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「佔旺女村長」畢慧芬認襲懲教人員 (21:11)

就2019年機場暴動等案服刑的「佔旺女村長」畢慧芬，在羅湖懲教所內襲擊一名女懲教人員，今（5日）於粉嶺裁判法院原定審訊，她在開審前承認各一項普通襲擊罪。辯方求情時指，畢無預謀要傷害職員，望考慮其先天及後天缺陷而扣減刑期。裁判官水佳麗認為她在「刁難」懲教人員，就庭上播放的閉路電視片段難以給予同情，案件押後7月19日再訊，以索取精神及心理報告。

被告畢慧芬（27歲）被控於2023年1月17日在羅湖懲教所東翼7號特別倉內，襲擊其中一名懲教人員。

辯方求情時指，畢不是「一般正常的人」，又引述19年機場暴動案的精神及心理報告，指她天生患有神經疾病、被診斷智力遲緩和癲癇症，強調畢並非有預謀傷害他人。辯方又披露被告過往有8項刑事紀錄，2項與暴力有關。水官質疑被告會否有某程度的暴力傾向，辯方解釋報告沒有顯示被告有暴力傾向，但索取進一步報告。

另庭上播放了相關閉路電視片段，水官在庭上表示，不理解被告為何與職員持續糾纏，掃帚被拿走後仍掙扎，直至對職員造成傷害。辯方解釋，院舍屬「禁閉的環境」，懲教人員當時全副武裝、戴著口罩，而爭執間被告倒地，形容事件為「不幸」。不過水官則認為，畢已在院舍內服刑一段時間，應明白懲教所規矩，否則會「亂曬大龍」。

案情指，被告案發時感染新冠病毒，職員向被告提供一把掃帚等清潔工具，要求她清潔囚室。下午3時許，兩名懲教人員要求歸還掃帚時，被告情緒激動，嘗試搶回掃帚，三人互相推撞，畢倒地掙扎時用腳踢向其中一名懲教人員的腹部，該職員被送去那打素醫院，被告在警誡下保持緘默。

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