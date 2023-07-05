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海關檢獲150萬元冒牌美容產品及藥物　拘兩化妝品店負責人 (18:54)

海關於過去一星期於上水採取特別行動，打擊售賣冒牌物品活動，行動中檢獲市值約150萬元的懷疑冒牌美容產品及藥物，拘捕兩名化妝品店負責人。

海關早前接獲舉報，指有店鋪售賣冒牌香水及美容產品。經深入調查及在商標持有人的協助下，分別於6月27日及7月4日期間，突擊搜查兩間位於上水的化妝品店，行動中，共檢獲4500件懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品、護膚品及藥物，市值約150萬元，並拘捕一男一女，年齡分別19歲及60歲，兩人均為店鋪負責人，涉嫌觸犯《商品說明條例》及《藥劑業及毒藥條例》，已被帶海關總部接受調查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級調查主任吳家俊指，留意到自從內地通關之後，上水區化妝品店陸續重開，今次行動發現不法分子乘機售賣懷疑冒牌的美容產品及藥物，由於產品會直接塗抹皮膚上甚至服用，品質成疑的產品會對消費者的健康構成直接及嚴重的威脅，會將涉案物品送交政府化驗所作進一步檢測，以確定有否對人體有害的物質。而今次檢獲的冒牌物品，與正牌無明顯分別，但印刷比較粗梳，例如在產品角落位置有商標字眼無法印出，而且售價比正牌貨品便宜一半以上。

海關一直致力打擊售賣冒牌物品的活動，保障消費者權益，以後購買到冒牌劣質物品，會繼續加強巡查，及與商標持有人保持緊密聯繫，打擊不同層面售賣冒牌物品的活動。

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