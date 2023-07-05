「康橋之家」性侵案　被告稱帶事主入房只為糾正行為 (19:02)

原告為女事主，由其母親代表行事，3名被告依次為張健華、康橋護理服務有限公司及康橋母公司、智友集團有限公司，其中張無律師代表。律政司早年因事主不適宜作供而撤銷其刑事檢控，家屬遂入稟循民事方式索償。據悉原告與智友今達成和解。

張健華昨提到，原告於事發前曾將飯碗「掟落街」，他今在原告方盤問下補充，當日叫原告入房跟進此問題，解釋是為免其他院友聽到他責備的言辭，令原告遭取笑。他先以糖果取悅對方，再向其指出事件的嚴重性，加上糖果在房內，他「一手拎唔到咁多」，故只好入內，而院舍從無訂立規矩，列明女院友不得進入院長辦公室。

原告方質疑，「掟碗」事件發生於事發前兩周，為何張無即日處理。張強調期間一直跟進，例如要向樓下護老院院長致歉、在窗邊加裝鐵絲網等，反問「我哋啲辛酸邊個知呀？」法官黃若鋒問及，張是否有想過不關上房門，張承認無，但強調房門無鎖，它亦爲磨砂玻璃，「冇諗過呢個係一個好封密嘅地方」。