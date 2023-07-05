議員批暑熱警告反覆懸掛混亂　孫玉菡：歡迎僱主自訂指引 (18:48)

孫玉菡表示，休息是預防中暑的其中一項可行措施，強調若僱主設置有效的遮蔭設施或提供加強散熱設備等適當的防暑措施，可適當地減少《指引》下的休息時間。

立法會議員廖長江關注，僱主跟足《指引》或影響日薪建築工。孫玉菡回應指，《指引》只是一般性質，歡迎各行業按需要自行制定特定指引，強調必須符合減低員工中暑的原則。

另一名立法會議員陳健波認為，現時發出工作暑熱警告需視乎溫度、濕度及風速等，容易造成混亂，質疑當局何不直接以溫度作標準。孫玉菡回應指，即使不同地區的溫度相同但濕度不同，對人的中暑風險亦不同，認為若只用溫度作標準，未必完全適合本港，強調經過詳細討論及考慮不同科學數據後決定用天文台的暑熱指數作基礎。

立法會勞工界議員周小松認為，《指引》推出至今運作未算順暢，以天文台於京士柏測量的指數亦未必能反映全港各區的熱壓力情況，他說有多名於機場停機坪工作的工友，曾連續數日在沒有發出暑熱警告下，其工作地點量得40度高溫。孫玉菡表示，據其了解，天文台未有計劃在京士柏以外另設地點量度暑熱指數，當局會繼續與天文台保持密切溝通，盡可能用好暑熱警告以及《指引》，為工人提供更好的防範措施。