國安處拘4男包括林朗彥　檢「mee懲罰師」橫額直幡　指收取資金支援海外人士危害國安 (21:11)

警方指，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援海外人士從事危害國安的活動，又指被捕人多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的信息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特别行政區政府的憎恨，以及支持香港獨立的帖文。

林朗彥曾涉反修例示威期間包圍警察總部案，被判囚7個月，前年出獄。

據悉，被捕4名男子均為前「香港眾志」骨幹成員，包括林朗彥及李啟靖，被捕者涉嫌透過「嘉城顧問有限公司」於幕後營運「懲罰 Mee」社交平台及手機應用程式。

據了解，被捕人於「香港眾志」解散後，成立「懲罰 Mee」社交平台及手機應用程式，串聯「黃店」牟利，亦吸取資金支援早前被通緝、現身處海外的「香港眾志」創黨主席羅冠聰進行危害國家安全的活動。

據悉，警方前日宣佈懸紅通緝8名涉違反國安的在逃港人後，已就後續行動作出部署，包括針對黃色經濟圈等軟對抗行為進行打擊行動，會持續進行，以全面切斷「竄逃海外反中亂港分子」的資金鏈。