初選案｜論壇提「打倒共產黨」、「同極權無嘢好傾」　何啟明：憤慨及表達堅定形象　虛偽與否選民判斷 (17:38)

今午聆訊圍繞何啟明在2020年6月的論壇發言，何曾稱反抗是唯一出路，「我哋同極權無嘢好傾」，希望將立會變成政府和「保皇黨」的地獄。在控方盤問下，何解釋「極權」是指特區政府，而非中央政府，「中央政府唔會睬我哋」。何又稱，過往民主派為立會少數，就算議員提出有建設性的議案，都會被建制派「熄咪」和趕出會議廳，直言感到憤怒；一旦民主派議會過半，「就要建制派經歷返民主派經歷過嘅嘢，但唔一定要變得不公義」。

何啟明在庭上提及，「民協畀人鬧足30年『又傾又砌』」，意指民協立場搖擺不定和「騎牆」；為了展示民協是堅定民主派，他在論壇表明「無嘢好傾」，但心底裡認同商討是政治的本質。法官李運騰關注，何在論壇表示沒有商討空間，背後意思卻相反，「所以虛偽是關鍵？」（so hypocrisy is the key?）何回應指，他只想將建立民協的堅定形象，「至於係咪虛偽，由選民自行決定」。

李官留意到，何啟明曾在論壇表示「打倒共產黨」。何在庭上形容屬「憤慨之言」，旨在批評共產黨，如同憤慨的人罵粗言，並非真的想打倒共產黨。何表示，共產黨沒有兌現《基本法》的承諾，不少人高喊「打倒共產黨」數十年，但他相信已故國家領導人鄧小平的說話，「共產黨是罵不倒的」。審訊明（6日）續。